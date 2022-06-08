شكرا لقرائتكم خبر عن مركز مراقبة صحية لرعاية الحجيج بمطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، د. مشعل السيالي، أمس، العمل بمركز المراقبة الصحية الجديد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالصالة رقم 1، الذي يسعى لمنع وفادة الأمراض المعدية والأمراض التي تخضع للوائح الصحية الدولية، التي قد تسبب خطرا محدقا بالصحة العامة.

ويهدف المركز لتطبيق اللوائح الصحية الدولية، والاشتراطات الصحية الخاصة بالحج والعمرة، بالإضافة إلى الإجراءات التي تطبق على المسافرين بشكل روتيني، كمراجعة جهة قدوم المسافر مسار الرحلة ونقاط توقفه، ومناظرة الشهادات الصحية الدولية للمسافرين المطلوب منهم لقاحات وفقا للحالة الوبائية لجهة قدومهم كشهادات التطعيم والاتقاء المعتمدة باللوائح الصحية الدولية، ومثال ذلك شهادة التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وأشارت صحة جدة إلى أن المركز يضم عيادتين طبيتين، إلى جانب 6 أسرّة تنويم مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وغرفة طوارئ لاستقبال الحالات الحرجة، كما يضم المركز الخدمات الطبية المساعدة كالمختبر والأشعة والصيدلية، وأيضا غرفة عزل صحي، ويقدم خدماته الصحية طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، من خلال 30 موظفا من الكوادر الطبية والفنية والإدارية.