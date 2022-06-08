شكرا لقرائتكم خبر عن مركز مراقبة صحية لرعاية الحجيج بمطار جدة والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف المركز لتطبيق اللوائح الصحية الدولية، والاشتراطات الصحية الخاصة بالحج والعمرة، بالإضافة إلى الإجراءات التي تطبق على المسافرين بشكل روتيني، كمراجعة جهة قدوم المسافر مسار الرحلة ونقاط توقفه، ومناظرة الشهادات الصحية الدولية للمسافرين المطلوب منهم لقاحات وفقا للحالة الوبائية لجهة قدومهم كشهادات التطعيم والاتقاء المعتمدة باللوائح الصحية الدولية، ومثال ذلك شهادة التطعيم ضد الحمى الصفراء.
وأشارت صحة جدة إلى أن المركز يضم عيادتين طبيتين، إلى جانب 6 أسرّة تنويم مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وغرفة طوارئ لاستقبال الحالات الحرجة، كما يضم المركز الخدمات الطبية المساعدة كالمختبر والأشعة والصيدلية، وأيضا غرفة عزل صحي، ويقدم خدماته الصحية طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، من خلال 30 موظفا من الكوادر الطبية والفنية والإدارية.