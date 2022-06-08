شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دورات تأهيلية للمتعاقدين الموسميين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الإدارة العامة للشؤون التدريبية والتأهيلية والإثرائية، 3 برامج ودورات تدريبية، لتأهيل المتعاقدين الموسميين، وذلك ضمن أهداف تطوير العملية التدريبية والمنظومة العملية داخل الحرمين الشريفين.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية أحمد الوذيناني، أن الدورات تهدف لتأهيل وتدريب المتعاقدين الموسميين وتعريفهم بآلية العمل، وطرق التعامل مع زوار بيت الله الحرام حتى يؤدوا مهامهم على الوجه المطلوب. وبيّن أن المبادرة تشمل دورة تدريبية بعنوان «حقوق وواجبات المتعاقدين وأخلاقيات العمل»، لتعريف المشاركين بسلوكيات العمل وأخلاقيات الوظيفة، وأخلاقيات المهنة ومكانة العمل في الإسلام، يقدمها الشيخ علي النافعي، إضافة إلى دورة بعنوان «تعظيم البيت الحرام»، تتضمن مجموعة من المحاور، أبرزها تعريف المشاركين بمفهوم ثقافة تعظيم البيت الحرام والعمق التاريخي للبلد الحرام، يقدمها عاصم الحصيني، إلى جانب دورة «مهارات التعامل مع وفد الرحمن»، تشمل تأسيس العلاقة الحسنة وتعريف المشاركين على أساسيات التعامل وقيمه واستخدام الوسائل المؤثرة في بناء تعامل إنساني يليق بمقام زوار وعمار وحجاج بيت الله الحرام، يقدمها إسماعيل العويبدي.