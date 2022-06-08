شكرا لقرائتكم خبر عن 3 باقات لحملات الحج تبدأ من 13 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الحج والعمرة 3 باقات لموسم حج العام الجاري 1443هـ، شملت «باقة الأبراج» بسعر 17800 ريال، و«باقة المخيمات المطورة» بـ 16166 ريالا، و«باقة المخيمات غير المطورة» بـ 13600 ريال.

وأفاد محمد الذوادي، المدير التنفيذي لأحد مكاتب رحلات الحج، بأن باقة الأبراج تشمل المباني الخمسة في «منى»، أما المخيمات المطورة فسوف تعمل لأول مرة هذا العام، مشيرا إلى أن جميع الباقات تشمل الطيران وكذلك الوجبات، كما يتم استقبال الحجاج من قبل صاحب المنشأة في مطار جدة، إضافة إلى الحافلات وخدمات التفويج، التي تنقل الحجيج إلى الحرم المكي، ثم المخيمات.

وذكر مدير إحدى شركات الحج بالمنطقة الشرقية، عبداللطيف غرامة، أن هناك 3 مستويات باقات الحج، تناسب جميع الفئات، وجميعها يوفر خدمات الطيران والحافلات، ويسمح أيضا للحاج بالانتقال بسيارته، وتبدأ الأسعار من نحو 10 آلاف إلى 18 ألف ريال تقريبا، والاختلاف في الباقات يكون في الخدمات والطيران وموقع الحملة وبرامجها، وأوضح أن آلية نقل الحجاج من الشرقية تشمل الطيران إلى جدة، ثم النقل بالباصات إلى مكة ثم منى، وتبدأ المغادرة من تاريخ 6 ذي الحجة.

وأشار الموظف بإحدى شركات الحج، عبدالعزيز الزهراني، إلى أن البرنامج الخاص بهم هو «الضيافة 1»، والأسعار من الدمام والخبر 16166، ومن الطائف 14251، ومن مكة 136076، والسكن سيكون في خيام منى المطورة، وموقعها قريب جدا من الجمرات، مشيرا إلى أن العودة ستكون في 13 من ذي الحجة.