شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يؤكد توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أهمية بذل قصارى الجهد لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة لهم، وفقا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

وشدد سموه، خلال ترؤسه اجتماعا بحضور منسوبي وكالة الإمارة للحج والعمرة، أمس، على ضرورة تضافر الجهود وتسخير كافة الإمكانات لخدمة الحجيج، لا سيما أن الله سبحانه خص هذه البلاد بخدمتهم، وذلك شرف لا يضاهيه شرف. واطلع سموه على أعمال وكالة الإمارة للحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام، ومن أهمها الإشراف على الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.