مشرف «سلام»: المملكة حريصة على مكافحة التطرف والإرهاب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكد المشرف العام على مشروع «سلام» للتواصل الحضاري فيصل بن معمر، المكانة التي تحتلها المملكة في الحوار العالمي، ومساهماتها الفاعلة في تحقيق الأمن والسلم العالميين، وحرصها على ترسيخ الاحترام والعيش المشترك ومكافحة التعصب ونبذ الكراهية.
وأشار في كلمته أمام مؤتمر دار الإفتاء الدولي الأول لـ «مركز سلام لدراسات التطرف»، المنعقد حاليا بالقاهرة، إلى استمرار كفاءة نهج المملكة وقيادتها الحكيمة في القضاء على التطرف والإرهاب بمختلف أشكاله وصوره محليا وإقليميا ودوليا، ودَورها اللافت للتصدي الفاعل لهذه الظاهرة وويلاتها المدمرة للأوطان والعالم بأسره.
ونوه برؤية المملكة 2030 في تجفيف منابع التطرف والتحريض على العنف والكراهية فكريا واقتصاديا، مشددا على أهمية مضامين كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي تأتي مشددة على أهمية نشر قيم التسامح والوسطية والاعتدال، ونبذ الكراهية والتطرف، التي تضررت منها دول ومجتمعات كثيرة. وبيَّن أن القيادة السعودية نجحت في إبراز جهود المملكة المبذولة في مكافحة التطرف والإرهاب، وإيصال صوت ورسالة المملكة للعالم الداعية إلى ضرورة التسامح والتواصل والتنسيق بين مختلف القيادات الدينية في العالم، للخروج بتصور وآليات مشتركة لوقف زحف ظاهرة التطرف الديني، لافتا إلى دور المملكة مع الشركاء بالعالم في ترسيخ أهداف الحوار العالمي، وكذلك دورها الفاعل في تأسيس مركز سلام للتواصل الحضاري.
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