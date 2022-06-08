عبر 210 برامج.. 27 ألف مستفيد من خدمات «نور»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض
استفاد أكثر من 27 ألفا من خدمات جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام «نور»، في شهر مايو الماضي، الذي شهد تنفيذ 210 برامج، تنوعت بين البرامج الحضورية وعن بُعد، عبر البرامج الافتراضية المختلفة، بينما اعتنق شخص واحد من الجالية الفلبينية الدين الإسلامي الحنيف.
وأقامت الجمعية العديد من الأنشطة خلال الشهر الماضي، لتعزيز مفهوم الدعوة الشاملة والممنهجة بإبداع واحترافية، عبر وسائل وشراكات وكوادر متخصصة، قائمة على فهم الواقع والمستجدات، والتي تكللت بالنجاح في اعتناق أربعة أشخاص الدين الإسلامي الحنيف، وتنفيذ 210 برامج.
واستفاد 26052 شخصا من برامج قسم الجاليات، الذي كثف أعماله على عدد من البرامج للمسلم الجديد والمسلم الأصيل ودعوة غير المسلمين والجولات الدعوية، إضافة إلى إنتاج المقاطع الدعوية، بتنفيذ 187 برنامجا، أبرزها الدعوة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتوزيع المصاحف والكتب والمطويات، والدروس العامة في الشركات والجوامع، والجولات الدعوية، ودروس الحديث، وحلقات القرآن، ومتابعة المسلمين الجدد لتثبيتهم، ودروس تفسير القرآن والكلمات والمحاضرات.
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