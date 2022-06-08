محافظ الأحساء يستمع لشرح عن دخول «النخيل والتمور» موسوعة «جينيس»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

استمع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، إلى شرح عن إنجازات المركز الوطني للنخيل والتمور، وآخرها تحقيق المركز الأول عالميًا في تصدير التمور لـ 113 دولة، وذلك خلال استقباله في مكتب سموه بمقر المحافظة، أمس، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور د. محمد بن فهد النويران، ومدير عام مركز النخيل والتمور بالأحساء د. عبداللطيف بن علي الخطيب، والوفد المرافق لهما، بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري.

وناقش سموه الخطط المستقبلية والأهداف والتحديات التي يواجهها المركز لتحقيق الاستدامة، وقدم د. النويران شرحًا مفصلًا عن تسجيل المركز للرقم القياسي العالمي في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، من خلال ضمه أكثر من 127 صنفًا مختلفًا من نخيل التمور، ما بين أصناف وطنية ودولية، كأكبر بنك أصول وراثي لنخيل التمر على مستوى العالم.

وأشاد سموه بجهود إدارة المركز، وتسجيل رقم قياسي عالمي، منوهًا بما تقدمه القيادة الرشيدة «أيدها الله» من دعم واهتمام بالزراعة وأبحاثها وتسهيل كل الإمكانات التي تمكن المزارع من الاستمرار في الزراعة.

وأكد سموه أن الأحساء عرفت بإنتاجها لأنواع كثيرة من المحاصيل الزراعية والتمور، وتسهم في دعم سلة المملكة الغذائية بأنواع مختلفة من المنتجات الغذائية.

ومن ناحيته، قدم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على توجيهاته الكريمة ودعمه للمركز.