ضبط مواطن بحوزته 3 أسود مهددة بالانقراض في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- الرياض ضَبَطَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في منطقة الرياض، لحيازته كائناتٍ فطريةً مهددةً بالانقراض ( ثلاثة أسود)،مما يعدُّ مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها وأَوْضَحَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلُّمِ الكائنات بحكم الاختصاص

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