السجل الزراعي يصطدم بالخرائط - #عاجل

شكا مزارعون من سوء خدمة تحديد الموقع على الخريطة، التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة على موقعها الإلكتروني الخاص، بإصدار السجلات الزراعية التي أطلقت مؤخرا، وبينوا أنهم لم يتمكنوا من تحديد موقع مزارعهم بسبب خلل في الخدمة، إلى جانب ضرورة إعادة كتابة كثير من البيانات بعد خروجهم آليا من الموقع، ومن أبرز المطالب:
1: معالجة ثغرات الخريطة على الموقع
2: الاعتماد على خرائط «googel earth»
3: حفظ البيانات بدلا من إعادة كتابتها
4: مراعاة أخطاء المزارعين ومعالجتها
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