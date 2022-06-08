جاء ذلك في سياق تقرير حديث صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أكدت من خلاله أن إحدى مهام القطاع البلدي منح المواطنين الصادر لهم قرار سام بالمنح، وذلك تيسيرًا من الدولة في توفير سبل توفير العيش الملائم. 11.535
طلبات المنح السامية المنفذة
36.275
طلبات المنح السامية التي لم تنفذ حتى نهاية العام
1.7
مليون المنح بنوعيها (السامية والبلدية ) المنفذة منذ بداية المنح وحتى نهاية العام
556.953
المنح المنفذة بموجب أوامر سامية منذ بداية المنح وحتى نهاية العام10.9
ملايين م2 إجمالي مساحة المنح السامية المنفذة44
المنح التي تم استبدالها11.324
طلبات المنح السامية المنفذة
أمانة العاصمة المقدسة
9
أمانة المدينة المنورة
30أمانة الرياض
214أمانة جدة
10.298
أمانة الشرقية
210أمانة عسير
133أمانة القصيم
40أمانة جازان
54أمانة الجوف
19أمانة تبوك
66أمانة حائل
4أمانة الحدود الشمايلة
3أمانة الباحة
89أمانة نجران
49أمانة الطائف
300أمانة الأحساء
15أمانة حفر الباطن
2الإجمالي
11.535
كانت هذه تفاصيل خبر 89% من المنح في جدة - #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.