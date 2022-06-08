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89% من المنح في جدة - #عاجل

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بلغ عدد المنح المقدمة للمواطنين خلال عام 2021 نحو 11.535 منحة سامية، استحوذت أمانة محافظة جدة على 10.298 منحة منها تشكل ما نسبته 89.2%، كما بلغ عدد المواطنين الذين صدرت لهم أوامر سامية بالمنح 11.324 شخصا.

جاء ذلك في سياق تقرير حديث صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أكدت من خلاله أن إحدى مهام القطاع البلدي منح المواطنين الصادر لهم قرار سام بالمنح، وذلك تيسيرًا من الدولة في توفير سبل توفير العيش الملائم. 11.535

طلبات المنح السامية المنفذة

36.275

طلبات المنح السامية التي لم تنفذ حتى نهاية العام

‏1.7

مليون المنح بنوعيها (السامية والبلدية ) المنفذة منذ بداية المنح وحتى نهاية العام

‏ 556.953

المنح المنفذة بموجب أوامر سامية منذ بداية المنح وحتى نهاية العام‏10.9

ملايين م2 إجمالي مساحة المنح السامية المنفذة44

المنح التي تم استبدالها11.324

طلبات المنح السامية المنفذة

أمانة العاصمة المقدسة

9

‏أمانة المدينة المنورة

30‏أمانة الرياض

214‏أمانة جدة

10.298

‏أمانة الشرقية

210‏أمانة عسير

133‏أمانة القصيم

40‏أمانة جازان

54‏أمانة الجوف

19‏أمانة تبوك

66‏أمانة حائل

4‏أمانة الحدود الشمايلة

3‏أمانة الباحة

89‏أمانة نجران

49‏أمانة الطائف

300‏أمانة الأحساء

15‏أمانة حفر الباطن

2‏الإجمالي

11.535


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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