رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض يحذر: النشاط الزلزالي مرتفع بشكل كبير في جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

كشف الدكتور عبدالله العمري، رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، اليوم، عن أسباب ارتفاع نسبة حدوث الزلازل المدمرة في منطقة جازان.

وفي تصريحات لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” قال رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض إن سد “بيشة” وسد “ملاكي” تسببا في زيادة النشاط الزلزالي في منطقة جازان لأكثر من الضعفين.

ولفت إلى أن إنشاء السدود قديما كان دون تقنين، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الجفاف، وزيادة الهزات الأرضية 3 أضعاف.

وطالب رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، بضرورة تقييم المباني القديمة في المنطقة، ودراسة كل السبل التي من شأنها حماية السكان وخصوصا الطلاب في جامعة جازان والبالغ عددهم أكثر من 60 ألف طالب.

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وبين رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، أن جازان كل 50 سنة تتعرض لزلزال بقوة 6.5 ريختر، مشيرا إلى أنه في عام 1942 ضربها زلزال قوته أكثر من 7 درجات وراح ضحيته 1200 شخص.