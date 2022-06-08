محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. سعودية حسناء تصعد على مقدمة سيارة وشخصان يعتديان عليها بالضرب وسط شارع عام .. وهكذا كانت النهاية ! (فيديو)

وثق مقطع فيديو، قيام شخصين بالاعتداء على فتاة وسط المارة في أحد الشوارع العامة. وأظهر الفيديو المتداول عبر موقع “تويتر”، الفتاة تجلس فوق إحدى السيارات بينما ينزل شخص منها وينهال عليها ضربًا وقام آخر بسحبها بطريقة عنيفة من مقدمة السيارة حتى سقطت على الأرض. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : فيما لم يتضح ماهي ملابسات الحادثة وسبب اعتلاء الفتاة لمقدمة المركبة كما لم يتضح سبب اعتداء الشخصين على الفتاة بالضرب العنيف. ووثق سائق، الفيديو من داخل سيارته بينما لم يحاول أحد التدخل لإنقاذ الفتاة.

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