وظائف شاغرة بمركز «جونز هوبكنز أرامكو الطبي»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH)، عن توفر وظائف طبية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الظهران، وفقا للتفاصيل التالية: المسميات الوظيفية: 1- ممرضة سريرية متقدمة-عمل وتسليم 2- ممرضة سريرية – مركز حديثي الولادة 3- طبيب ممرض أول – رعاية الطوارئ (وظيفتان) 4- ممرضة أول – العناية المركزة (وظيفتان) طريقة التقديم: ـ للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات: اضغط هنا

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