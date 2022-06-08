محمد بن مسعود - الدمام - المبلغ مش قليل وبكسبه من عرق جبيني .. شاهد مشهورة سناب يومي تبكي وهي تتحدث عن غرامة الـ 400 ألف ريال
ظهرت مشهورة سناب “يومي” في مقطع فيديو جديد وفي أعينها الدمع حين كانت تتحدث عن الغرامة التي تعرضت لها والمقدرة بـ 400 ألف ريال.
وأضافت: “مبلغ 400 ألف ريال مش صغير ومش قليل أنا بتعب في حياتي وعندي عيلة مسؤولة عليها بشتغل من عرق جبيني”.
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وتابعت: “اللي بيقول بالنسبة إلك شو يعني 400 ألف ريال ولا شيء”، أقول لهم: ” لا.. هذا تعبي”.
وكانت شقيقة “يومي” قد ظهرت في مقطع فيديو سابق وقللت من قيمة الغرامة المفروضة على شقيقتها.
وقالت شقيقة “يومي”: “شو يعني 400 ألف ريال ولا شيء.. حق 3 دعايات”.
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