وزير الإعلام اليمني: 3243 خرقا للهدنة الأممية من قبل الحوثي خلال شهرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

نندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، بانتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية المتواصلة تجاه الهدنة الأممية.

وأكد الإرياني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن الحكومة اليمنية ترجمت التزامها بتتفيذ بنود الهدنة ودعم الحل السلمي للأزمة وإنجاح جهود المبعوث الأممي وإنهاء معاناة اليمنيين، عبر وقف إطلاق النار وتسهيل وصول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة وإعادة تشغيل مطار صنعاء، في مقابل رفض مليشيا الحوثي تنفيذ أي من التزاماتها التي نصت عليها الهدنة.

وبين أن مليشيا الحوثي واصلت خروقاتها خلال شهري الهدنة، بإجمالي (3243) خرقا للفترة من 2 أبريل وحتى 31 مايو 2022 في محافظات “مأرب، تعز، الجوف، حجة”، تنوعت بين هجمات بالطيران المسير، والصواريخ البالستية والمدفعية، والأسلحة المتوسطة والخفيفة، وتعزيزات عسكرية، واستحداث مواقع وزراعة الألغام.

ورغم عدم التزام مليشيا الحوثي الإرهابية بتنفيذ الجزء المتعلق بها وتوريد إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة لصالح دفع مرتبات موظفي الدولة، فقد بلغ عدد السفن الواصلة للميناء خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 31 مايو 2022 (18) سفينة محملة بإجمالي كميات (763,387) طن متري.

فيما بلغ عدد الرحلات المغادرة والواصلة إلى مطار صنعاء الدولي للفترة 16 مايو 1 يونيو (6) رحلات استفاد منها (2424) مواطنا رغم محاولات مليشيا الحوثي وضع العراقيل والعقبات أمام إعادة تشغيل المطار، إلا أن الحكومة قدمت عدد من التنازلات التزاما بمسئولياتها أمام المواطنين والتخفيف من معاناتهم، بحسب “الإرياني”.

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وشدد على أن مليشيا الحوثي في المقابل تواصل رفض كل المقترحات التي قدمها المبعوث الدولي والوفد الحكومي في مشاورات الأردن بشأن رفع الحصار عن تعز، معلنة نيتها اتخاذ إجراءات احادية ذات طابع عسكري وتفاقم المعاناة الإنسانية، لتؤكد مضيها في انتهاج سياسة العقاب والإبادة الجماعية بحق أبناء المحافظة.