محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 5679 في يوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، أظهرت تسجيل 997 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 557 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 583603.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 5714 حالة، منها 16 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و5 حالات في العناية المركزة، وحالة وفاة واحدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات 1489.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 997 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. وحالة وفاة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.