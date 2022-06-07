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«الشؤون الإسلامية» تستقبل أولى طلائع الحجاج بالخدمات التوعوية

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الدمام - شريف احمد - استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من خلال مكاتبها في أروقة المطار، والتي تقدم خدمات توعوية وإرشادية وبلغات عالمية في إطار الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وتقدم مكاتب الشؤون الإسلامية عبر كوادرها الوطنية في حرم المطار مجموعة من المطويات والكتيبات التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك بكل يسر وطمأنينة وفق الهدي النبوي وبعدة لغات عالمية.

كمًا وفرت الوزارة شاشات المكتبة الإلكترونية التي تحتوي على مواد علمية تُمكن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج، وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر في رحلته حتى ختام المناسك في إطار الجهود التوعوية والعلمية التي تقدمها الوزارة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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