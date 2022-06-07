النجمة يتأهل لنصف نهائي خليجية أندية اليد بالعلامة الكاملة

محمد بن مسعود - الدمام - حجز فريق النجمة مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها الـ38 والمقامة حاليًا بالكويت، وذلك بعد أن تمكّن من الانتصار على حساب نظيره فريق السالمية الكويتي بنتيجة 34/‏30 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء يوم أمس الثلاثاء في ختام مباريات دوري المجموعات من البطولة، وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم النجمة بفارق هدفين وبواقع 15/‏13.

وحقق النجمة العلامة الكاملة وصدارة المجموعة بانتصارين، مؤكدًا نواياه البطولية لاستعادة اللقب الخليجي الغائب عن خزائن الفريق وكرة اليد البحرينية منذ عدة سنوات، حيث حصد النجمة نقطته الرابعة، مقابل نقطتين لمضر السعودي في المركز الثاني، فيما فشل السالمية الكويتي في الحصول على أي نقطة وودّع البطولة مبكرًا.

وحصل اللاعب محمد حبيب ناصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة، تتويجًا لمجهوداته العالية التي قدّمها في الشق الدفاعي والهجومي على وجه الخصوص، حيث نجح في تسجيل العديد من الأهداف إلى جانب التمريرات الحاسمة التي قدّمها لزملائه في الفريق، ليستحق حبيب نجومية المباراة.

ودخل النجمة المباراة بهدوء كبير في ظل انتصاره العريض الذي حققه في اللقاء الأول، وهو ما أعطى الفريق أريحية في التعامل مع المباراة، حيث كان واضحًا التركيز على إنهاء المباراة بأقل مجهود، وهو الأسلوب الذي اعتمد عليه المدرب سيد علي الفلاحي في قراءته الفنية للمباراة، حيث اعتمد على تدوير اللاعبين، وإشراك أكبر عدد من اللاعبين لتجهيزهم للدور نصف النهائي، حيث بدأ المباراة بالتشكيلة الأساسية التي اعتمد عليها في المباراة الأولى أمام مضر، ومع مرور الوقت بدأ الفلاحي في عملية التدوير، مع استمرار التقارب في النتيجة في أغلب الفترات، في ظل الرغبة التي كانت لدى لاعبي السالمية في تحقيق المفاجأة، إلا أن ذلك لم يتكلل بالنجاح في ظل الهدوء النجماوي وتألق الحارس محمد عبدالحسين.

وفرض النجمة سيطرته النسبية على مجريات الشوط الثاني من خلال التقدم في النتيجة، وتوزيع الأدوار بين اللاعبين، رغم محاولات السالمية في العودة، إلا أن لاعبي المدرب سيد علي الفلاحي تمكّنوا في المحافظة على التقدم وإنهاء المباراة بأقل مجهود وبعيدًا عن المفاجآت، لينتصر النجمة ويتصدر مجموعته الثانية، ويضرب موعدًا مع ثاني المجموعة الأولى فريق الأهلي القطري في الدور نصف النهائي من البطولة.