كيمبس يحسم وجهته المقبلة خلال عشرة أيام

محمد بن مسعود - الدمام - أكد لاعب نجم فريق نادي المنامة لكرة السلة محمد حسين الملقب بـ(كيمبس) تلقيه أربعة عروض محلية ومن أندية كبيرة منافسة للموسم المقبل.

وقال كيمبس في اتصال هاتفي مع «الأيام الرياضي»: لدي أربعة عروض جادة سأختار الأنسب منها، وبعضها بدأت التفاوض مع مسؤوليها، وهي مستمرة في الفترة الحالية.

وأوضح كيمبس أنه في كل موسم يتلقى أكثر من عرض، وهذا الموسم كباقي المواسم، لافتًا إلى أنه يتأنى في المفاوضات كما يحدث كل موسم.

وأشار كيمبس إلى أنه سيختار الأفضل من بينها وعلى إثره سيعلن وجهته خلال عشرة أيام من الآن بناءً على نتائج المفاوضات.

وكان كيمبس قد حقق مع المنامة دوري زين البحرين لكرة السلة الموسم المنقضي، بالإضافة إلى حصوله على هداف الدور التمهيدي المجموعات للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا والعالم ضمن تمثيله المنتخب الوطني التي أقيمت منافستها بنظام التجمع في البحرين بشهر نوفمبر من العام الماضي 2021.