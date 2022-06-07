أحمر الصالات يتعادل مع عُمان في بطولة غرب آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - تعادل منتخبنا الوطني الأول لكرة الصالات مع نظيره العماني بهدفين لمثله، في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، على صالة نادي النصر الكويتي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة المقامة في الكويت وتستمر حتى 13 يونيو الجاري.

وتقدّم منتخبنا مرّتين في النتيجة، لكنه لم ينجح في الحفاظ على تقدّمه. وسجل هدفي منتخبنا اللاعبان عمار حسن وجسام عنان.

وسيخوض منتخبنا لقاءَه المقبل أمام منتخب الإمارات يوم الخميس المقبل.

ويشير ترتيب المجموعة حاليًا إلى صدارة لبنان برصيد 4 نقاط، منتخبنا وعُمان نقطتين لكل واحد منهما، الإمارات في المركز الأخير بنقطة واحدة.