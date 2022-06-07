«الأحمر» يواجه غموض بنغلاديش في التصفيات الآسيوية 2023

محمد بن مسعود - الدمام - يبدأ اليوم منتخبنا الوطني الأول مشواره في تصفيات كأس أسيا 2023 عندما يواجه منتخب بنغلاديش عند الساعة 12:15 ظهرًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور لحساب المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا منتخبي ماليزيا وتركمانستان ويلتقيان معًا اليوم بعد مواجهة منتخبنا، وستنقل القناة الرياضية المباراة اليوم بعد حصولها على حقوق النقل.

وختم منتخبنا أمس تدريباته بقيادة البرتغالي هيليو سوزا وسط ارتفاع الروح المعنوية للاعبين الذين أكدوا جاهزيتهم الفنية والبدنية، ووضع سوزا آخر بصماته الفنية والتكتيكية على تشكيلة وقائمة منتخبنا التي ستخوض المواجهة الافتتاحية وسط توقعات بأسلوب هجومي بحت لتأمين الخروج بفوز عريض وأول 3 نقاط في طريق التأهل والعبور للنهائيات القارية خصوصا أن المنتخب الخصم اليوم يعتبر الحلقة الأضعف في هذه المجموعة. وبحسب التوقعات فإن التشكيلة ربما تشهد تغييرات في ظل الأسلوب والنهج الذي يتبعه سوزا منذ استلامه للقيادة الفنية لمنتخبنا، ولا يمكن التوقع بالتشكيلة في ظل أيضًا الجاهزية الكاملة والكبيرة لجميع اللاعبين، إلا أن القائمة الأقرب لتمثيل منتخبنا في مواجهة اليوم هي سيد محمد جعفر لحراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي المكون من وليد الحيام، أحمد بوغمار «حمد شمسان»، راشد الحوطي، سيد رضا عيسى، وفي الوسط علي حرم، جاسم الشيخ، كميل الأسود «عبدالوهاب المالود»، مهدي حميدان، محمد جاسم مرهون، وفي المقدمة سيلعب عبدالله يوسف «سيد هاشم عيسى».

تجدر الإشارة إلى أن نظام التصفيات يحتم على منتخبنا عدم التفريط بأية نقطة في مبارياته الثلاث تحسبًا لعدم الدخول في حسابات معقدة مع بقية الفرق من جهة وأيضًا عدم الدخول في حسابات أخرى مع بقية المجموعات الخمس الأخرى.

من جانبه، أكد المدرب البرتغالي هيليو سوزا في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس جاهزية منتخبنا للمواجهة الافتتاحية، مؤكدًا أنه واثق تمامًا من قدرة اللاعبين على تقديم مستوى فني جيد يعكس مدى التطور الذي وصلوا إليه، ومؤكدا أيضًا احترامه لجميع المنتخبات الموجودة مع منتخبنا في المجموعة، وهو الأمر ذاته الذي أكد وشدد عليه قائد منتخبنا سيد محمد جعفر في المؤتمر الصحفي، لافتًا إلى أهمية أن تكون البداية مثالية في أولى المباريات.

وشارك مدير منتخبنا الوطني الأول عبدالله البوعينين وإداري المنتخب يحيى بوعلاي والمنسق الإعلامي محمد عبدالغفار، في الاجتماع الفني التنسيقي، الذي عقد صباح الثلاثاء 7 يونيو في كوالالمبور.

وتقرر خوض منتخبنا مبارياته الثلاث في التصفيات بالقميص الأساسي «الأحمر» بعد الاجتماع الفني الذي عقد للمنتخبات الأربعة أمس.