بعد التجارب.. التوصل لعلاج يقضي على السرطان بشكل نهائي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

توصلت دراسة جديدة، إلى نتائج غير مسبوقة، لعلاج السرطان، بعد خضوع 12 مصابًا بالمرض لتجارب سريرية.

وأوضحت الدراسة أن الأورام السرطانية اختفت بشكل كامل لدى جميع المرضى، بعد إجراء التجارب عليها.

وقال طبيب متخصص، في ورقة بحثية، إنه لم ير مثيلا لهذه النتائج، حيث اختفت الأورام السرطانية لدى جميع المشاركين في التجارب، معتبرا أنها “سابقة في تاريخ مرض السرطان”.

ويحمل هذا الدواء اسم «dostarlimab» ويستخدم عادة لعلاج سرطان بطانة الرحم حيث يتم تسويقه تحت اسم «Jemperli» من طرف شركة GlaxoSmithKline (GSK).