«أبل» توفر خدمة «اشتري الآن، وادفع لاحقاً»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

بعد مرور سنتين على بث مؤتمراتها افتراضياً، كشفت عملاق التكنولوجيا الأميركية «أبل» عن أحدث برامجها ومنتجاتها في مؤتمرها السنوي «دبليو دبليو دي سي 2022»، والذي يُعقد لأول مرة بحضور المصورين ووسائل الإعلام في مقر الشركة في وادي السيلكون بمدينة كوبيرتينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية

وكشفت «أبل» عن نظامها الجديد للهاتف المحمول «آيفون» والمتمثل في إصدار «آي أو إس 16»، إضافة إلى نظام التشغيل الجديد لأجهزة الحاسب الآلي المكتبي والمحمول تحت مسمى «ماك أو إس فنتورا»، إضافة إلى شريحة «إم 2» وجهاز «ماك بوك إير» و«ماك بوك برو» حديثة، كما كشفت عن تطوير في برامج المطورين للتطبيقات وتحديث لنظام الساعة ونظام أبل للسيارات والمنزل

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«أبل» لجهود الشركة في دعم المطورين، وللأكاديميات التي دشنتها الشركة والتي وصل عددها إلى 17، حيث تطرق للأكاديمية التي افتتحتها الشركة في العاصمة السعودية الرياض

* نظام التشغيل «آي أو إس 16»

أعلنت شركة «أبل» عن نظام التشغيل «آي أو إس 16»، الذي يوفر واجهة «شاشة قفل» مجددة بالكامل وقابلة للتخصيص، مما يتيح للمستخدمين إضافة خلفيات مخصصة، من خلال تغيير الخط والألوان، إضافة إلى تصاميم التاريخ والوقت، وتوفير أدوات جديدة للطقس، في الوقت الذي تعمل فيه «أبل» على دفع التحديثات إلى الإشعارات والتنبيهات على شاشة الهاتف المحمول

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كما يوفر «آي أو إس 16» أنشطة مباشرة تتيح لك تثبيت الإشعارات وإدارتها، مثل نتائج المباريات الرياضية الحية، على شاشة القفل. وتقدم «أبل» أيضاً إشعارات مخفية تظهر في الجزء السفلي من شاشة القفل مع نظام التشغيل الجديد، في الوقت الذي سيتيح النظام الجديد إمكانية تعديل أي رسائل ترسلها في تطبيق الرسائل، بالإضافة إلى التراجع عن أي رسائل أرسلتها عن طريق الخطأ

وفي خاصية جديدة وفّرت «أبل» خدمة «اشتري الآن، وادفع لاحقاً»، والتي تتيح إجراء عملية شراء ودفعها في سلسلة من الأقساط

* «كار بلاي»

أعلنت «أبل» عن تحديث رئيسي لبرنامج «كار بلاي» للسيارات يسمح بتكامل أكبر مع السيارة، حيث يمكن أن يحل محل مجموعة العدادات في السيارة، ويعرض السرعة ومعلومات الرحلة ومستويات الوقود والبطارية، إضافة إلى إمكانية تشغيل تكييف السيارة ومحطات الراديو

* «أبل ووتش»

أضافت «أبل» في أحدث نسخ برنامجها “«ووتش أو إس 9» عدداً من مميزات تتبع الصحة الجديدة مثل مقاييس التشغيل الجديدة وتخطيط القلب والتذكير بالأدوية، والتي اعتُبرت خاصية جديدة مطلوبة. وبالإضافة إلى كل هذه المميزات الجديدة، يضيف «ووتش أو إس 9» أربعة وجوه جديدة للساعة تتضمن حساب التقويم الهجري من خلال تتبع حالة القمر

* تطبيق «فيتنيس»

أتاحت «أبل» تطبيق «فيتنيس» والمخصص لتدريبات الرياضة اللياقية لجميع مستخدمي «آيفون»، بعد أن كان في السابق متاحاً فقط لمن لديهم ساعة «أبل»

كذلك كشف شركة «أبل» عن معالجها الجديد «إم 2» والذي أطلقته في المؤتمر، ويوفر ترقية للأداء بنسبة 18 في المائة مقارنةً بشريحة «إم 1»، التي أطلقتها في وقت سابق

وسيتوفر هذه المعالج في جهاز «ماك بوك إير» والذي جاء بتصميم وخصائص جديدة، حيث يبلغ سمكه أقل من نصف بوصة ومتوفر بأربعة ألوان، كما يأتي بشاشة أكبر مقاس 13.6 إنش، وإطار أرق وشاحن صغير بمنفذي «يو إس بي – سي»، وبأسعار تبدأ من 1199 دولاراً للطراز المجهز بـمعالج «إم 2»

فيما يأتي جهاز «ماك بوك برو» الجديد بحجم 13 بوصة مزوداً أيضاً بـمعالج «إم 2»، وذاكرة تصل إلى 24 غيغابايت، وسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت، بالإضافة إلى عمر بطارية يصل إلى 20 ساعة، وسيتوفر الشهر المقبل بسعر يبدأ من 1299 دولاراً

* «ماك أو إس فنتورا»

يضيف «ماك أو إس فنتورا» أداة متعددة المهام لمدير المرحلة، ترفع كفاءة استخدام الجهاز وتعمل على تسهيل أداء المهام في أجهزة الماك، إضافة إلى تحديثات جديدة قادمة إلى أداة البحث وتطبيق «أبل ميل»، كما يضيف النظام الجديد دعماً لمفهوم «أبل باس كيز» في المتصفح «سفاري»، والتي تحل محل كلمة المرور بشكل أساسي، مما يتيح لك تسجيل الدخول إلى مواقع الويب المختلفة باستخدام جهاز «أيفون» أو «ماك» الخاص بك فقط، مما يرفع الخصوصية والأمان في أجهزة المستخدمين

* «آيباد أو إس 16»

يأتي «آيباد أو إس 16» بميزة تعاون جديدة تتيح العمل مع الآخرين داخل تطبيقات المكتب، كما أعلنت «أبل» أيضاً عن مميزات تعدد المهام المحسّنة في الآيباد، مما يسمح بتغيير حجم النوافذ وتداخلها على الجهاز، كما حصل الآيباد على تطبيق المناخ في التحديث الأخير