اخبار الخليج – بالصور.. تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. تخريج طلبة الجامعة العربية المفتوحة

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية – أجفند، حضر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي حفل تخريج الفوج الخامس عشر من طلبة الجامعة العربية المفتوحة – مملكة البحرين، الذي أقيم في قاعة الدانة بفندق الخليج بالمنامة اليوم.

وبهذه المناسبة أشاد سعادة وزير التربية والتعليم نائب راعي الحفل في كلمة ألقاها خلال الحفل بالدعم الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله المستمرة للمسيرة التعليمية في مملكة البحرين، معرباً عن شكره وتقديره وامتنانه لتفضل سموه حفظه الله برعاية حفل التخرج، مؤكداً أنّ جميع الطلبة الخريجين يشعرون بالفخر والاعتزاز لهذه الرعاية التي تأتي في ختام دراستهم الجامعية وتأهبهم لتحمل مسئولياتهم في عملية البناء والتنمية والتطوير بالمملكة.

وأشاد سعادة وزير التربية والتعليم بالعلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل ما تحفظ به من رعاية واهتمام من قيادة البلدين الشقيقين يحفظها الله ويرعاها، والتعاون بينهما في كافة المجالات، بما في ذلك المجال التعليمي، ومنوّهاً بالتعاون البناء الذي يبديه مجلس أمناء الجامعة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود مع مجلس أمناء مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين.

من جانبه ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة ورئيس برنامج الخليج العربي للتنمية – أجفند كلمة معبراً فيها عن سروره بتزامن تخرج طلبة هذا الفوج مع مرور عشرين عاماً على تأسيس الجامعة العربية المفتوحة، معرباً عن اعتزازه بدعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للجامعة – مملكة البحرين طوال رحلتها، ومبدياً شكره وشكر زملائه في مجلس أمناء الجامعة العربية في الوطن العربي لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرعايته حفل تخريج الفوج الجديد من طلبة الجامعة.

وقال سموّه في كلمته: «نسعد بمرور عقدين من الزمان على هذا الصرح الأكاديمي، ونستذكر مؤسس هذا الكيان الراحل الأمير طلال بن عبد العزيز طيب الله ثراه ومبادرته المتفرّدة في مجال التعليم العالي المفتوح لأبنائه وبناته في الدول العربية، من خلال مؤسسة تنموية غير ربحية تتخطى التحديات الاقتصادية والاجتماعية، الزمانية والمكانية، باستخدام وتوظيف نظم التقنية المناسبة».

ونوّه سموه بأنّ مملكة البحرين كانت في طليعة الدول العربية التي تجاوبت مع مبادرة الأمير طلال، فاحتضنت الفرع الثالث للجامعة، مشيراً إلى أنّ مملكة البحرين ترحّب دائماً ببرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ومشاريعه الهادفة لاستدامة التنمية.

بعدها ألقى الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة كلمة هنأ فيها الجميع بإنجاز تخريج الفوج الخامس عشر من طلبة الجامعة، موجّهاً خطابه للخريجين قائلاً: «إننا على ثقة لا محدودة بالمعارف والمهارات التي اكتسبتموها والتي كان وراءها جملة كبيرة من المتطلبات وفرتها لكم جامعتكم لتكفل إعدادكم بهذا النوع من المعرفة والمهارات التي تميزكم، فقد استثمرت جامعتكم كل ما استطاعت من أجلكم»، موضحاً أنّ عدد المستفيدين الذين التحقوا بالجامعة على امتداد الوطن العربي وصل إلى أكثر من 270 ألفاً، وعدد الخريجين أكثر من 60 ألفاً.

ثم ألقى الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي مدير الجامعة كلمة استذكر فيها مآثر الأمير طلال بن عبد العزيز رحمه، من حيث إيمانه بتوفير التعليم لأفراد المجتمع من ذوي الدخول المتدنية ومساعدة المحتاجين، مستعرضاً في كلمته إنجازات الجامعة العربية في مملكة البحرين خلال السنتين والنصف الماضية، ومنها الحصول على الاعتماد المؤسسي للجامعة من مجلس التعليم العالي، والحصول على المراجعة المؤسسية من هيئة جودة التعليم والتدريب، واستحداث برنامجين جديدين هما بكالوريوس تكنولوجيا التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة، وماجستير تعليم اللغة الإنجليزية بوصفها لغة أجنبية، بالإضافة إلى حصول الجامعة على تقييم جدير بالثقة في برنامج تقنية المعلومات والحوسبة من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب، ونجاح الجامعة في إسناد برنامج إدارة الأعمال (الأنظمة الإدارية) في الإطار الوطني للمؤهلات كمؤهل أجنبي على المستوى الثامن، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات.

ثم ألقت الطالبة حصة محمد المحميد كلمة الخريجين أثنت فيها على جهود الأكاديميين والإداريين بالجامعة ورعايتهم لهم طوال سنوات الدراسة.

بعدها تمّ عرض فيلم بعنوان «الجامعة العربية المفتوحة»،ثم جرت مراسم تكريم الأوائل وتوزيع الشهادات على خريجي الجامعة من الفوج الخامس عشر البالغ عددهم 434 خريجاً وخريجة.

وفي ختام الحفل قام رئيس الجامعة العربية المفتوحة – مملكة البحرين بتقديم هدية تذكارية لراعي الحفل، ثم هدية أخرى إلى رئيس مجلس أمناء الجامعة.