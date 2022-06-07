يمشي 2 كيلومتر يوميًا على ساق واحدة للوصول لمدرسته

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف متابعة دراسته الأكاديمية وأنشطته المشتركة في المناهج الدراسية، يسير صبي هندي يُدعى بارفيز 2 كيلومتر يوميًا على ساق واحدة ليصل إلى المدرسة في بلدته بالهند، وعلى الرغم من فقدانه لساقه اليسرى في سنّ صغيرة جدًا بسبب حريق هائل، يدرس بارفيز حاليًا في الفصل 9 في المدرسة الثانوية الحكومية في ناوجام.

في لقاء مع ANI، قال الطفل البالغ من العمر 14 عامًا، «أقطع مسافة حوالي كيلومترين يوميًا أثناء التوازن على ساق واحدة، الطرق ليست جيدة، إذا حصلت على طرف اصطناعي، يمكنني المشي، أنا لدى حلم لتحقيق شيء ما في حياتي».

وأضاف بارفيز إنه على الرغم من أن إدارة الرعاية الاجتماعية قد وفرت له كرسيا متحركا، لكن بسبب حالة الطرق المتداعية في قريته، لم يتم استخدامه مطلقًا، بحسب ما نشر موقع times now news. وتابع المراهق، «أمشي لمسافة كيلومترين يوميًا للوصول إلى مدرستي.. أتعرّق كثيرًا بعد وصولي إلى المدرسة حيث يصعب على المشي.. وأقوم بالصلاة بعد وصولي إلى المدرسة.. أحب لعبة الكريكيت والكرة الطائرة». وأردف، «أنا أتألم من رؤية أصدقائي يمكنهم المشي بشكل صحيح.. ومع ذلك.. أشكر الله على منحي القوة.. أناشد الحكومة أن تعطيني وسيلة اصطناعية مناسبة.. طرف اصطناعي أو أي وسيلة نقل أخرى من شأنها أن تسهل رحلتي إلى المدرسة».