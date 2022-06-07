مصر تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد

محمد بن مسعود - الدمام - أكملت مصر استعداداتها لإطلاق القمر الصناعي الجديد «نايل سات 301» المقرر الأربعاء، على متن الصاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» الأميركية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية أحمد أنيس، إنه «تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد، الأربعاء، في تمام الخامسة و3 دقائق مساءً بتوقيت ولاية فلوريدا الأمريكية، 11 و3 دقائق ليلاً بتوقيت القاهرة».

وأوضح أنيس في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن القمر الجديد سيكون البديل لقمر «نايل سات 201» الذي ينتهي عمره الافتراضي في 2028، علمًا أنه يمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التي تمكّنه من مواصلة المنافسة في منطقة البث.

وأوضح المسؤول المصري أن «نايل سات 301» يضم 38 قناة قمرية، مقابل 26 في «نايل سات 201».

وسيتوسع القمر في نطاق تغطيته، ليشمل دول جنوب القارة الإفريقية ودول حوض النيل، بهدف «تحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة ومواكبة توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية»، وفق أنيس.

ولفت المصدر إلى أن «إمكانات القمر الجديد تشمل تقديم خدمات الإنترنت واسع النطاق لتغطية مصر، وتوفيرها للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وحقول البترول شرق البحر المتوسط خاصة حقل ظهر».