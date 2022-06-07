هيئة الصحفيين تزور تعليم الشمالية

تشهد منطقة الحدود الشمالية حراكًا حيويًا من أعضاء هيئة الصحفيين السعوديين في الشمال، ممثلة برئيسها خالد الهايل ونائبه مطيران النمس، موضحين تضافر الجهود والإمكانيات لرغبة المواطن وما يحتاج من المنشآت أو المؤسسات الخدمية في المنطقة، وقاموا بزيارة إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، واشتمل الحوار على مناقشة المواضيع التي تخص الجانب التعليمي. وأبرزها خدمة أكثر من 600 مرفق حكومي، وأكثر من 15000 موظف وموظفة في قطاعنا وأكثر من 100.000 طالب وطالبة. ومعالجة كل المباني المستأجرة إما بالترسية أو الدمج، وأنه لا يوجد نقص في الأراضي للمباني الجديدة.

كما أسندت إدارة التعليم بعض المدارس لشركة تطوير وضم المدارس الأخرى وهذا هو الحل المناسب للقضاء على المستأجرة.