49 ألف مخالف لأنظمة الإقامة خلال شهر

أسفرت الحملات الميدانية الأمنية المشتركة لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 4/ 10/ 1443، حتى 2 / 11/ 1443هـ عن ضبط 49368 مخالفًا ، منهم 25540 مخالفًا لنظام الإقامة، و11210 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و6083 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 942 شخصًا، معظمهم يمنيو الجنسية، وإثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى، كما تم ضبط 262 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.