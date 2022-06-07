تعيين وترقية 82 قاضيا بالمظالم

وثمن رئيس المجلس الدور الذي يقوم به لأعضاء، وما يقدمونه حيال ما يُدرج على جدول أعمال المجلس من دراسات ومقترحات، كما تطرق للدعم الكبير من القيادة لمرفق القضاء الإداري بشكل عام، مما يمكنه من أداء رسالته القضائية، بشكلٍ عادل ومنجز.
وأفاد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب أن المجلس وافق على تعيين 38 قاضيًا، وترقية 44 قاضيا آخر، كما ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وتابع سير العملية القضائية في مختلف محاكم ديوان المظالم.
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