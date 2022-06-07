تدريب 15 ألف سائق حافلة مدرسية

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بالشركة عناد العتيبي أن الدورات التدريبية تتضمن توعية السائقين بأبرز جوانب الأمن والسلامة في حافلات النقل المدرسي، وتطبيقًا عمليًا للقاعدة الذهبية التي توضح المسارات الآمنة للطلبة، وآلية خطط الإخلاء والطوارئ، وآلية التعامل مع الحالات الجوية المختلفة، وطرق التعامل مع الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توضيح أنظمة الرقابة والمتابعة والاستبعاد المعمول بها في الشركة.
وبين أن تدريب السائقين كان على يد مدربين مؤهلين من كوادر الشركة البشرية بعد تدريبهم وحصولهم على رخص تدريب معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قاطعين مسافة أكثر من 124.148 كيلومترًا إلى مختلف مناطق المملكة لتدريب قائدي حافلات النقل المدرسي.
وتأتي الجهود ضمن حرص الشركة على الارتقاء بمعايير الأمن والسلامة ورفع جودة خدمة النقل وكفاءتها من خلال تدريب وتأهيل 207 مراقبين ميدانيين وفق أفضل الممارسات للقيام بعمليات الفحص والمراقبة والإسهام في زيادة ثقافة الأمن والسلامة، وإنشاء عدة أنظمة وتطبيقات رقابية وفق ضوابط ومعايير خدمات النقل المدرسي.
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