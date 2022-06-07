10 مبادرات بلدية بأمانة الأحساء

وأكد المحافظ أن المشاريع الخدمية والتطويرية التي تُنفذها أمانة الأحساء لتُعزز وتُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. مُشيداً بخطط الأمانة ومبادراتها الإستراتيجية في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، جاء ذلك في زيارته أمس لمقر الأمانة، واستقبله أمين الأحساء المهندس عصام الملا.
وشاهد عرضاً مرئياً لـ«مردم الأحساء البيئي»، الذي يُعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويهدف إلى تدعيم إستراتيجيات الأمانة في تطبيق وسائل المحافظة على البيئة عبر استخدام عناصر تقنيات الردم الصحي، ورُوعي في تنفيذه محاكاة عناصر واشتراطات البيئة بأحدث التجهيزات بنظام الخلايا الهندسية، وتكون هذه الخلايا مُبطنة بطبقة تمنع تسرب العصارة لباطن الأرض واختلاطها بالمياه الجوفية، مع الأخذ في الاعتبار أن خطط الأمانة رُوعي فيها النمو السكاني وارتفاع معدلات النفايات مستقبلاً.
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