33 مليون ريال لـ 8 آلاف مستفيد من صندوق النفقة

كشف صندوق النفقة أن إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين من النفقة خلال شهر مايو الماضي بلغ 33 مليون ريال، استفاد منها 8 آلاف مستفيد، على صورة نفقة عاجلة ونفقة مؤقتة ونفقة دائمة.

ويقبل الصندوق من لديه حكم نفقة ومستكمل الشروط، ولا يعتد بالوضع المالي للأسرة أو الحاضنة، ويكون الانتفاع من الصندوق للنفقة المستقبلة دون سواها، فيما تقدر قيمة النفقة من قبل القضاء، فيما تقدم النفقة للمستفيدين ممن تنطبق عليهم الشروط وهم المواطنون والمقيمون إقامة نظامية، وتشمل النفقة التي تقدم عبر الصندوق المرأة لأطفالها، أو حاجة النفقة للوالدين من أبنائهم. نفقة موسمية أشار الصندوق إلى أن للنفقة خصائص من أبرزها أن يكون الحد الأقصى ألف ريال للمستفيد الواحد، وأن تصرف النفقة لمدة لا تزيد عن 24 شهراً، وأن يصرف الصندوق النفقة الموسمية، نفقة العيدين، وكسوة الصيف والشتاء، فيما يتم صرف النفقة بالإيداع المباشر في حساب المستفيد أو المحكوم له باستلام النفقة، على أن تصرف أول نفقة خلال 5 أيام عمل من تاريخ القبول، فيما لا يختص الصندوق بصرف النفقة المقدرة قبل تاريخ القبول. مدة محددة ويوقف الصندوق صرف النفقة في 7 حالات حددها نظام الصندوق، وهي وصول المستفيد للحد الأقصى من مدة الاستفادة من خدمات الصندوق المقدرة بـ 24 شهراً، أو وصول المستفيد للمدة المحددة للصرف والمرتبطة بتقديم القضية، أو عدم تحديث المستفيد للبيانات بشكل دوري، أو تقديم بيانات بأن مستندات غير صحيحة أو مزورة، أو في حال استلام مبلغ النفقة من المنفق أو صدر قرار استقطاع، أو في حال ثبوت إعسار المنفق، أو وفاة المنفق.

وللنفقة 3 حالات، الأولى نفقة عاجلة يتم صرفها بعد التقدم بدعوى طلب نفقة وقبل انتهاء النظر في القضية، ونفقة مؤقتة تصرف بناء على حكم قضائي بعد انتهاء النظر في قضية النفقة لدى المحاكم المختصة «الأحوال الشخصية» وقبل اكتساب الحكم الصفة القطعية، ونفقة دائمة وهي التي تصرف بعد صدور حكم قضائي مكتسب القطعية باستحقاقها.