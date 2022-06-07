شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تدرب وتؤهل 100 ألف سعودي وسعودية بالقطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة السياحة عن إطلاق مبادرة قيمتها 375 مليون ريال لتدريب وتأهيل 100 ألف سعودي وسعودية في قطاع السياحة والضيافة داخل المملكة وخارجها.

وكان قرار توطين هذه القطاع الحيوي قد بدأ العمل به في 1 / 5 / 1441هـ، وشمل الفنادق المصنفة 3 نجوم فأعلى، والمنتجعات، والشقق الفندقية والفلل الفندقية المصنفة من فئة 4 نجوم فأعلى.

ونص القرار على قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في إدارات الحجوزات، المشتريات، التسويق، المكاتب الأمامية.