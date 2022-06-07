650 ألف ريال تغطية التأمين الطبي لحجاج الخارج

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وكان المجلس أصدر أخيرا 14 قرارا يقضي بفرض جزاءات في حق عدد من شركات التأمين الصحي المؤهلة لمخالفتها أنظمة ولوائح وقرارات المجلس بمجموع غرامات بلغت (2,719,100) ريال سعودي.وأضاف المجلس بأن تلك القرارات كانت نتيجة مخالفة عدد من شركات التأمين الصحي المؤهلة لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة، والتي يحرص المجلس على تطبيقها انطلاقا من دوره الإشرافي والرقابي في ظل سعيه إلى أن يكون جهة تنظيمية رائدة تعمل على تعزيز الجودة والكفاءة وتمكين المستفيدين للحصول على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين.
من جهة أخرى حذر المجلس من إساءة استخدام التأمين الطبي. وقال «إن معرفتك لصور الاحتيال والإهمال وإساءة استخدام التأمين يقيك من التعرض لها». وأوضح الفرق بين الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام.
الاحتيال
قيام أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية باستخدام طرق غير قانونية ينتج عنها الحصول على منافع تأمينية أو أموال أو تقديم مزايا استثنائية أو تجاوز الحد المسموح به إلى الفرد أو الجهة.
الإهمال
تقديم إجراءات تأمينية بدون توخي مقدار معقول من الحذر المتعارف عليه تأمينيا أو طبيا والذي قد يسبب حدوث ضرر مادي أو معنوي لأحد الأطراف التأمينية.
إساءة الاستخدام
قيام أي طرف بممارسة قد تؤدي إلى الحصول على منافع أو مزايا غير مخولين للحصول عليها ولكن بدون قصد التدليس والاحتيال أو تعمد الكذب للحصول على منفعة.
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