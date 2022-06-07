شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 461 منشأة مخالفة في جدة خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار إلى أن المخالفات تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية وسوء الحفظ والتخزين.وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدما في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، كما ثمنت إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940 لمعالجتها.
نتائج جولات أمانة جدة:
17909 جولات رقابية
14,832 زيارة لمنشأة صحية
4,520 عينة غذائية تم فحصها
11,637 زيارة لمنشأة تجارية
9,690 مخالفة
461 منشأة مخالفة تم إغلاقها
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 461 منشأة مخالفة في جدة خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.