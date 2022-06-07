شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 461 منشأة مخالفة في جدة خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للإسهام في رفع الامتثال وتحسين الخدمات، أغلقت أمانة محافظة جدة 461 منشأة مخالفة في أبريل الماضي خلال جولاتها على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي أن الأمانة تواصل تكثيف جهودها الرقابية لحفظ أمن وسلامة الغذاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

وأشار إلى أن المخالفات تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية وسوء الحفظ والتخزين.

وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدما في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، كما ثمنت إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940 لمعالجتها.

نتائج جولات أمانة جدة:

17909 جولات رقابية

14,832 زيارة لمنشأة صحية

4,520 عينة غذائية تم فحصها

11,637 زيارة لمنشأة تجارية

9,690 مخالفة

461 منشأة مخالفة تم إغلاقها