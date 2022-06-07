شكرا لقرائتكم خبر زوار موسم جدة يتجاوزون 3 ملايين خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل موسم جدة 2022 منذ انطلاقته مستهل مايو الماضي زيارة 3 ملايين من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، حيث استمتعوا بتنوع العروض والفعاليات والتجارب العالمية في 9 مناطق رئيسة، تضم 2800 فعالية متنوعة.

ويعكس حجم الإقبال على مناطق الفعاليات تنوع العروض وتميزها وتلبيتها لمختلف الرغبات، وتحقيقها لتطلعات الزائرين ثقافيا وترفيهيا وسياحيا، وتوظيفها موردا استثماريا يسهم في التنمية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأسهم موسم جدة في تعزيز مكانة مدينة جدة الغنية بمخزونها التاريخي والسياحي والحضاري، من خلال حجم الفعاليات والتجارب والمعارض والمسرحيات والحفلات العالمية المقدمة للجمهور. كما عزز الموسم توطين صناعة الترفيه وتمكين شباب وشابات الوطن من الفرص التي يتيحها، حيث تتجاوز الكوادر الوطنية العاملة في الموسم 80% من عدد العاملين في الموسم.

ويعمل الموسم على مواكبة مستهدفات الرؤية الطموحة نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح للنهوض برفاهية المجتمع وتنويع فرص التنمية المحلية، وتعزيز إسهام المملكة في مجال الفنون والثقافة، وتحفيز قطاعات الرياضة والترفيه، إلى جانب تحسين جودة الحياة وإبراز الفرص التنموية في صناعة الفعاليات وجعل المملكة وجهة دائمة للسياحة العالمية.