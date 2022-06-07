أسعار باقات الحج شاملة الضريبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشمل أسعار باقات الحج المطروحة لموسم حج هذا العام 1443هـ، قيمة الضريبة المضافة.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة على لسان متحدثها الرسمي المهندس هشام بن سعيد لـ»مكة» أن أسعار باقات الحج التي أعلن عنها أخيرا شاملة الضريبة.

وعن وجبات الحجاج التي لن تكون مسبقة التحضير هذا العام، أشار إلى أن الوجبات اعتيادية ومتعهدي الإعاشة يخضعون للرقابة والتأهيل من جهة الاختصاص للتأكد من سلامة وجودة الغذاء.

في المقابل أكدت الوزارة أن المتقدم الرئيس والمتقدمين المرافقين عند الحجز لباقة من باقات الحج المطروحة، فإن أجر الباقة يحسب بعدد الأشخاص المضافين لقائمة المتقدمين، جاء ذلك بعد ورود تساؤلات عن سعر الباقة وماذا إذا كان يشمل الحاج الرئيس مع المرافق أم أن كل شخص له سعر؟.

وبينت أن اختلاف أسعار الباقات لحجاج الداخل يرجع لوجود خدمات إضافية، مثل تكلفة النقل من المدن السعودية إلى مكة المكرمة، والتي تختلف من مدينة لأخرى.