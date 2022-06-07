شكرا لقرائتكم خبر رصد أنثى حوت برايد وصغيرها بالبحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وكان المركز رصد قبلها سمكة (Dactyloptena orientalis) أثناء رحلة استكشاف بالبحر الأحمر، حيث تمتاز بأنها تنشط في الليل، وهي ذات رأس محمي بألواح عظمية، زعانفها الصدرية كبيرة تفردها كالأجنحة، تمد شوكتها الظهرية بشكل مستقيم في حال شعورها بالخطر، وتصطاد القشريات والرخويات في القيعان الرملية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه تم رصد أنثى حوت برايد (Bryde's whale) مع صغيرها خلال رحلة استكشاف بالبحر الأحمر، وهو حوت باليني وليس حوتا مسننا، حيث يستخدم صفائح البالين المصفوفة على الفك العلوي بدلا من الأسنان في تصفية العوالق والأسماك الصغيرة، ويحتاج إلى تناول حوالي طن من الطعام يوميا.وكان المركز رصد قبلها سمكة (Dactyloptena orientalis) أثناء رحلة استكشاف بالبحر الأحمر، حيث تمتاز بأنها تنشط في الليل، وهي ذات رأس محمي بألواح عظمية، زعانفها الصدرية كبيرة تفردها كالأجنحة، تمد شوكتها الظهرية بشكل مستقيم في حال شعورها بالخطر، وتصطاد القشريات والرخويات في القيعان الرملية.

كانت هذه تفاصيل خبر رصد أنثى حوت برايد وصغيرها بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.