بالتفاصيل.. نائب محافظ الهيئة العامة للعقارات يشرح آلية تقييم التعويضات عن الأراضي والمباني المُزالة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

شرح المهندس ناصر الشيحة، نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، اليوم الثلاثاء، آلية تقييم التعويضات عن الأراضي والمباني التي تمت إزالتها، وكيفية تعويض من لم يملك “صك ملكية”.

وفي تصريحات لـ برنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية”، أكد أن الأحياء العشوائية التي أزيلت في جدة مثلها مثل باقي المناطق في المملكة، إلا أن لها بعض المميزات من حيث التعامل.

ولفت إلى أن العقار ينقسم إلى قسمين “الأرض والمباني”، والأرض تنقسم إلى نوعين “سكنية وتجارية”، أما العقار فينقسم إلى “مسلح وشعبي وهنجر”، ويتم التعويض بناء على الأرض والمبني المقام على الأرض، كما أن من لا يملك الأرض “صكا” يحصل على تعويض.