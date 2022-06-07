«لسرعة صرف التعويضات».. طلب هام من نائب محافظ الهيئة العامة للعقارات للمواطنين (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

قال المهندس ناصر الشيحة، نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، اليوم الثلاثاء، إن لجنة تقدير وتقييم التعويضات تعتمد على معايير تقييم دولية وأدلة ممارسة مهنية صادرة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

وفي تصريحات لـ برنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أكد أن الهيئة استطاعت في فترة قياسية صرف التعويضات لأهالي الأحياء العشوائية.

وشدد المهندس ناصر الشيحة، على أن الصرف سيستمر تباعًا، وحث المواطنين على سرعة استكمال المستندات المطلوبة منهم، وذلك حتى يتم صرف التعويض الخاص بهم في أسرع وقت.