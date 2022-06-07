أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تخلي الدولار عن بعض مكاسبه بينما يترقب المستثمرون أرقام التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع لاستشفاف المسار الذي قد يسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي في زيادات أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.58 بالمئة إلى 1851.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1815 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق في الجلسة 1836.10 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له في أسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1854.90 دولار للأوقية.
ومما عزز من جاذبية المعدن النفيس لدى المشترين في الأسواق الخارجية تراجع مؤشر الدولار من مستويات مرتفعة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.66 بالمئة إلى 22.20 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين 0.50 بالمئة إلى 1012.20 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم حوالي واحد بالمئة إلى 1981.70 دولار للأوقية.
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