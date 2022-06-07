ماذا تفعل إذا تعرضت لعملية احتيال مالي؟.. المحامي عبدالكريم الشمري يوضح (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
كشف المحامي عبدالكريم الشمري، اليوم الثلاثاء، عن أفضل تصرف يجب على من تعرض للاحتيال أن يقوم به مباشرة حتى يحفظ حقه.
وأضاف خلال حديثه لـ برنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أن الشخص إذ تأكد أنه تعرض لاحتيال مالي، فيجب عليه أن يقدم شكوى رسمية للشرطة؛ لأن المسؤول بالقضايا الجنائية هم الشرطة.
ونصح “الشمري” بعدم الذهاب إلى المحكمة، لأن ذلك يقلل منم إمكانية الضغط على المتهم.
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