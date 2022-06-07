توضيح من حساب المواطن بشأن إعادة فتح التسجيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكد حساب المواطن أنه لا يوجد تاريخ محدد لإعادة فتح التسجيل، علمًا أنه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.
يذكر أنه يتم رفع الاعتراض من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية لـ حساب المواطن، ثم التوجه إلى قسم إدارة الحساب، وفي خاصية “إدارة حسابي” الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق، إن كان هناك عدم أهلية سواءً للمتقدم المستفيد أو التابعين له فستكون مرفقة بأسباب عدم الأهلية.
يتم الضغط على خاصية “رفع اعتراض” بجانب السبب، ثم تعبئة المعلومات المطلوبة والضغط على إرسال، كما يمكن إدارة الاعتراضات من خلال اتباع الخطوات السابقة، ثم الضغط على قائمة الاعتراضات، ومنها الاطلاع على تفاصيل الاعتراض.
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