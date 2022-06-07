اخبار الخليج – الأنصاري: بحث تشغيل مسرعة للتكنولوجيا بمركز «ريادات»

محمد بن مسعود - الدمام - الثلاثاء 07 يونيو 2022, 08:52 م
استقبلت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة صباح اليوم بمقر المجلس سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة رئيسة لجنة «المرأة في التكنولوجيا المالية» والأستاذة دلال الغيص الرئيسة التنفيذية لبنك البحرين للتنمية.
واستمعت الأنصاري خلال الاجتماع لشرح من سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة حول عمل لجنة «المرأة في التكنولوجيا المالية» خلال الفترة الماضية، وما قامت به من جهود على صعيد إيجاد البيئة المواتية لتهيئة وإعداد وانخراط المرأة البحرينية في مجالات التقنية الحديثة وعلومها المختلفة، وذلك في ظل ما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من جهود من أجل متابعة تقدم المرأة البحرينية في مختلف المجالات. كما استعرضت سمو الشيخة حصة أولويات عمل اللجنة خلال الفترة القادمة.
ونوهت الأنصاري خلال الاجتماع بمخرجات عمل اللجنة وقدرتها على تخريج مشروعات قادرة على التعامــل مــع متطلبــات الاقتصاد الرقمــي، وبما يتسق مع الجهود الوطنية المواكبة للتوجهات المستجدة في مجال الرقمنة والعلوم الحديثة، والتي أكدت عليها الرؤية الاقتصادية 2030 بزيادة الإنتاجية والابتكار وإيجاد فرص عمل جديدة واعدة، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية الجهود التي يبذلها بنك البحرين للتنمية من أجل دعم أفكار ومشروعات الشباب البحريني من الجنسين.
وبحث الاجتماع بشكل خاص بدء تشغيل مسرعة للتكنولوجيا في مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادات»، والدور المنشود لهذه المسرعة في استقطاب مشاريع التقنية المالية التي تطلقها وتديرها نساء بحرينيات، وتقديم كل الدعم اللازم لهن من احتضان وخبرة وإرشاد.
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