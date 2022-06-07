محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
ببراءة طفولية؛ استطاع طفل صغير لم يتجاوز ثلاث سنوات، من توجيه حمل رضيع إلى مكان أمه التي كانت على مقربه منه لكنه لم يستطع الاستدلال عليها.
وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر هذا الطفل البرئ وهو يوجه حملا صغيرا رضيعا، ضاع من أمه.
وفي الفيديو تظهر رحمة الله جلا وعلا التي أنزلها في قلوب عباده، فهذا طفل برئ صغير، شعر بما يقاسيه هذا الحمل الرضيع من فقدان أمه، فحاول مساعدته بطريقته الطفولية الخاصة؛ حتى استطاع أن يلتقي بأمه.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. طفل يساعد “حمَل رضيع في العودة إلى أمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.