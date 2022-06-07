شاهد.. طفل يساعد “حمَل رضيع في العودة إلى أمه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

ببراءة طفولية؛ استطاع طفل صغير لم يتجاوز ثلاث سنوات، من توجيه حمل رضيع إلى مكان أمه التي كانت على مقربه منه لكنه لم يستطع الاستدلال عليها.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر هذا الطفل البرئ وهو يوجه حملا صغيرا رضيعا، ضاع من أمه.

وفي الفيديو تظهر رحمة الله جلا وعلا التي أنزلها في قلوب عباده، فهذا طفل برئ صغير، شعر بما يقاسيه هذا الحمل الرضيع من فقدان أمه، فحاول مساعدته بطريقته الطفولية الخاصة؛ حتى استطاع أن يلتقي بأمه.