شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. بدء جني محصول العنب الوفير بمزارع نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ المزارعون في منطقة نجران هذه الأيام، في قطف محصول العنب، ونقله من المزارع إلى الأسواق المحلية بالمنطقة.

وتُعرف منطقة نجران بخصوبة تربتها واعتدال مناخها ووفرة المياه، وهو ما أسهم في تكون بيئة زراعية تؤمن سلة غذائية موسمية تمتد على مدار العام.

وخلال جولة وكالة الأنباء السعودية "واس" في مزارع العنب نجران رصدت عدستها وفرة المحصول وانشغال المزارعين في جني محصول الموسم، ونشاط في حركة نقل المنتوج إلى الأسواق.

وبالنظر لجودة العنب النجراني بنوعيه "الأبيض والأسود" بات الطلب عليه من خارج المنطقة مؤشراً لحجم الطلب المتنامي من إجمالي الإنتاج السنوي الذي يتجاوز 200 ألف صندوق بمتوسط سعر 15 ريالاً للصندوق الواحد.