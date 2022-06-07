والدة سلمان الحربي في ذمة الله

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«مكة» التي آلمها النبأ تتقدم لأبناء الفقيدة، سلمان وسعود وبدر، بخالص العزاء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الزميل الإعلامي سلمان الحربي، التي وافتها المنية الأسبوع الماضي، حيث صلي عليها ودفنت بالرياض.«مكة» التي آلمها النبأ تتقدم لأبناء الفقيدة، سلمان وسعود وبدر، بخالص العزاء.

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