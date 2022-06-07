العريفي مديرا لجامعة المدينة العالمية بماليزيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عين الدكتور عبدالله بن سعد العريفي مديرا تنفيذيا لجامعة المدينة العالمية بماليزيا، وهي جامعة خاصة مرخصة من قبل وزارة التعليم العالي الماليزية في عام 2007 وتعتمد التعليم المباشر والتعليم عن بعد في جميع مراحل الدراسة.

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