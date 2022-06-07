التخصصات الصحية تدفع بـ301 مرمز طبي

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ويعد برنامج الترميز الطبي المنتهي بالتوظيف، الذي أشرفت على تنفيذه الأكاديمية الصحية في الهيئة بالشراكة مع وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي واحدا من برامج الأكاديمية التي تهدف إلى تأهيل قوى عاملة متخصصة من أبناء وبنات الوطن للانخراط في سوق العمل وتحسين جودة الرعاية الصحية.وقدم الأمين العام للهيئة الدكتور أوس الشمسان، تهنئته لخريجي الدفعة الثالثة من برنامج الترميز الطبي، مشيرا إلى أهمية دورهم في المنظومة العلاجية والصحية بتحويل جميع البيانات في سجلات المريض إلى رموز يمكن من خلالها المنظومة الصحية الاعتماد عليها في بناء القرار العلاجي والصحي.
يذكر أن دور «المرمز الطبي» يتضمن مراجعة وتحليل وترجمة المعلومات الطبية من السجل الطبي للمريض إلى رموز أبجدية رقمية باستخدام نظام تصنيف صحي دولي، وتوفر البيانات الناتجة معلومات شاملة تستخدم لتحسين جودة الرعاية الصحية وفعاليتها بحسب طبيعة الأمراض المنتشرة بين أفراد المجتمع.
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