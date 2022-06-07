تجهيز 15 ألف سائق للحافلات المدرسية بعد تدريبهم

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وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بالشركة عناد العتيبي أن الدورات تضمنت توعية السائقين بأبرز جوانب الأمن والسلامة في حافلات النقل المدرسي، وتطبيقا عمليا للقاعدة الذهبية التي توضح المسارات الآمنة للطلبة، وآلية خطط الإخلاء والطوارئ، وآلية التعامل مع الحالات الجوية المختلفة، وطرق التعامل مع الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توضيح أنظمة الرقابة والمتابعة والاستبعاد المعمول بها في الشركة. وأشار إلى أن تدريب السائقين كان على يد مدربين مؤهلين من كوادر الشركة البشرية بعد تدريبهم وحصولهم على رخص تدريب معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وتأتي الجهود ضمن حرص الشركة على الارتقاء بمعايير الأمن والسلامة ورفع جودة خدمة النقل وكفاءتها من خلال تدريب وتأهيل 207 مراقبين ميدانيين وفق أفضل الممارسات للقيام بعمليات الفحص والمراقبة والإسهام في زيادة ثقافة الأمن والسلامة، وإنشاء عدة أنظمة وتطبيقات رقابية وفق ضوابط ومعايير خدمات النقل المدرسي، كنظام المراقبة الآلية للحافلات AVL بتركيب أجهزة تتبع للمركبات ومتابعة سلوك السائق أثناء القيادة ورصد المخالفات، وتطبيق المراقب وهو نظام يتيح لموظفي الميدان فحص الحافلات ورصد المخالفات والاطلاع على الملاحظات المرصودة والإفادة بالمعالجة، إضافة إلى توفير 10 قنوات تواصل يمكن للمستفيد من خلالها تقديم بلاغات خاصة بالأمن والسلامة والملاحظات.
عمليات تدريب سائقي الحافلات:
15104 إجمالي من تم تدريبهم
320 ساعة تدريبية للسائقين
358 مكتبا لإدارة التعليم
124 ألف كلم 2 قطعها السائقون خلال التدريب
47 مقرا لتدريب قائدي الحافلات
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